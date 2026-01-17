Kayserispor devre arası kadrosuna kattığı isimleri açıkladı

Sezonun ilk yarısını küme düşme potasında tamamlayan Kayserispor’da yönetim devre arası transfer döneminde takviyeler yaptı. Sarı kırmızılılar bir taraftan transfere engel borçları öderken diğer taraftan da kadrosunu güçlendirdi. İlk olarak Gaziantep FK’dan Semih Güler’i transfer eden sarı kırmızılılar daha sonra Hatayspor’dan Görkem Sağlam’i kadrosuna kattı. Dış Sarı kırmızılılar dış transferde Manchester United'den Sam Mather’i ve Manchester City’den Jadel Katongo’yu renklerine bağladı. Yeni transferler kulüp taraflarından paylaşılan videolarla duyuruldu.