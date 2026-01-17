  • Haberler
  • Kayserispor devre arası kadrosuna kattığı isimleri açıkladı

Kayserispor devre arası kadrosuna kattığı isimleri açıkladı

Kayserispor, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Semih Güler, Görkem Sağlam, Jadel Katongo ve Sam Mather duyurdu.

Kayserispor devre arası kadrosuna kattığı isimleri açıkladı

Sezonun ilk yarısını küme düşme potasında tamamlayan Kayserispor’da yönetim devre arası transfer döneminde takviyeler yaptı. Sarı kırmızılılar bir taraftan transfere engel borçları öderken diğer taraftan da kadrosunu güçlendirdi. İlk olarak Gaziantep FK’dan Semih Güler’i transfer eden sarı kırmızılılar daha sonra Hatayspor’dan Görkem Sağlam’i kadrosuna kattı.  Dış Sarı kırmızılılar dış transferde Manchester United'den Sam Mather’i ve Manchester City’den Jadel Katongo’yu renklerine bağladı. Yeni transferler kulüp taraflarından paylaşılan videolarla duyuruldu.

Bakmadan Geçme

Sömestr yoğunluğunda Erciyes yolunda kış lastiği uygulaması
Sömestr yoğunluğunda Erciyes yolunda kış lastiği uygulaması
İMO Kayseri Temsilcisi Arı, 'Genç inşaat mühendisleri mutlaka İMO'ya üye olmalı'
İMO Kayseri Temsilcisi Arı, “Genç inşaat mühendisleri mutlaka İMO’ya üye olmalı”
Vatandaş sosyal medya mecrasından seslendi, Vali Çiçek anında karşılık verdi
Vatandaş sosyal medya mecrasından seslendi, Vali Çiçek anında karşılık verdi
Başkan Palancıoğlu, kar küreme aracıyla yol açma çalışmalarında
Başkan Palancıoğlu, kar küreme aracıyla yol açma çalışmalarında
Kayserili halterci Çağdaş Kaya Türkiye Şampiyonu oldu
Kayserili halterci Çağdaş Kaya Türkiye Şampiyonu oldu
Kayseri'de amatör müsabakalara kar engeli
Kayseri’de amatör müsabakalara kar engeli
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!