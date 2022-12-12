Kayserispor Dünya Kupası'ndan 200 bin dolar kazandı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Dünya Kupası'na gönderdiği futbolculardan 200 bin dolar gelir elde etti.

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  • 12.12.2022 11:25
  • Güncelleme: 12.12.2022 12:09
Kayserispor Dünya Kupası'ndan 200 bin dolar kazandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Dünya Kupası’na gönderdiği futbolculardan 200 bin dolar gelir elde etti.

Türkiye’de forma giyen ve Dünya Kupası’nda boy gösteren futbolcular, kulüp kasasına önemli derecede para girmesini sağladı. Turnuvaya 4 oyuncu gönderen Beşiktaş, şu ana kadar en çok gelir elde eden kulüp oldu. Siyah Beyazlılar 600 Bin dolar gelir elde etti. Dünya Kupası’na 5 oyuncu gönderen Galatasaray, kasasına toplamda 428 bin doları koydu. Fenerbahçe ise Michy Batshuayi, Enner Valensia ve eski oyuncusu Kim Min Jae’den toplamda 220 bin doları almayı hak etti. İran milli takımına Majid Hosseini ve Ali Karimi’yi gönderen Kayserispor 200 din dolar gelir elde etti.

Trabzonspor 175 Bin dolar, Alanyaspor 150 Bin Dolar, Hatayspor 120 bin dolar, Antalyaspor 70 bin dolar kazanırken Konyaspor da 40 bin dolar gelir sağladı.

İHA

Kayseri Gündem
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