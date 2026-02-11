Kayserispor, en çok gol yiyen takım oldu

Kayserispor, Süper Ligde 21 hafta sonunda kalesinde gördüğü 43 gol ile ligin en fazla gol yiyen takımı oldu.

Kayserispor Süper Lig’de geride kalan 21 hafta sonunda kalesinde gördüğü 43 gol ile ligin en fazla gol yiyen takımı oldu. Kayseri ekibi 39 gol ile sonuncu sırada yer alan Fatih Karagümrük takip ediyor. Puan cetvelinde 15 puanla 18 takım arasında 17’inci sırada bulunan Kayserispor’da Bilal Bayazit 31, Onurcan Piri 10 ve Kocaelispor maçında kalede görev alan Deniz Dönmezer ise 2 gol yedi.

