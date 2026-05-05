  • Kayserispor, Erling Moe döneminde 9 maçta 8 puan topladı

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Kayserispor, teknik direktör değişikliğinin ardından istediği çıkışı yakalayamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Erling Moe yönetiminde çıktığı 9 maçtan 8 puan toplayabildi.

Sezon içerisinde Djalovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Norveçli teknik adam Erling Moe, ilk maçında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından Kayseri temsilcisi Trabzonspor’a 3-1, Samsunspor’a 2-1 mağlup oldu. İç sahada Karagümrük’ü 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, devam eden süreçte Kasımpaşa’ya 2-0, Fenerbahçe’ye 4-0 ve son olarak Gaziantep FK’ya 3-0 kaybetti. Ardından evinde Rizespor’u 2-0 yenen Kayserispor, son oynanan Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Moe yönetiminde oynanan 9 karşılaşmada 6 gol atabilen Kayserispor, kalesinde 15 gol gördü. Bu süreçte 8 puan toplayan ekip, 0,89 puan ortalamasında kaldı.
Kayseri temsilcisi, ligin 33’üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak.

Sarız'ın kırsal mahallelerinde kar yağışı etkili oldu
AK Parti Kayseri Milletvekili Böhürler ve Aslanbay'ı ziyaret etti
Malatya Yeşilyurtspor-Erciyes38 FK: 0-0
Yahyalı'da karla kapanan yayla yolları açılıyor
Çanakkale Ruhu Bünyan'da Sahneye Taşındı
Homurlu Şelalesinin Debisi Yükseldi
