Kayserispor, Erling Moe döneminde 9 maçta 8 puan topladı

Sezon içerisinde Djalovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Norveçli teknik adam Erling Moe, ilk maçında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından Kayseri temsilcisi Trabzonspor’a 3-1, Samsunspor’a 2-1 mağlup oldu. İç sahada Karagümrük’ü 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, devam eden süreçte Kasımpaşa’ya 2-0, Fenerbahçe’ye 4-0 ve son olarak Gaziantep FK’ya 3-0 kaybetti. Ardından evinde Rizespor’u 2-0 yenen Kayserispor, son oynanan Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Moe yönetiminde oynanan 9 karşılaşmada 6 gol atabilen Kayserispor, kalesinde 15 gol gördü. Bu süreçte 8 puan toplayan ekip, 0,89 puan ortalamasında kaldı.

Kayseri temsilcisi, ligin 33’üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak.