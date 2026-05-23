Kayserispor Eski Teknik Direktörü Jakirovic, Hull City'i Premier Lig' Çıkardı
SEZON başında Kayserispor'dan ayrılarak İngiltere Championship ekibi Hull City ile anlaşan Sergej Jakirovic, Play-Off Finali'nde Middlesbrough'u 1-0 yenerek, takımını Premir Lig'e çıkardı.
2024-2025 sezonunun yarısında Kayserispor’a gelen Sergej Jakirovic, kulüpte gösterdiği başarılı performansla takımı ligde tutmayı başarmıştı. Ligin bitiminin ardından Kayserispor’dan ayrılan Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ile anlaştı. Burada ligi 6’ncı sırada bitiren Jakirovic yönetimindeki Hull City, Play-Off Finali'nde Middlesbrough karşı karşıya geldi. Hull City kritik maçta 90+5. dakikada bulduğu golle rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek Premier Lig'e yükselmeyi başardı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Jakirovic ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.