Kayserispor, Ethem Balcı'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı
Kayserispor'da genç futbolcu Ethem Balcı'nın sözleşmesinin 3 sene daha uzatıldığı açıklandı.
- 22.03.2023 19:45
- Güncelleme: 22.03.2023 19:45
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Futbola Erciyesspor’da başlayan daha sonra Kayserispor alt yapısından devam eden futbolcu ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Ethem’in sözleşmesini 3 sene uzatıldığını açıkladı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcularımızdan Ethem Balcı’nın sözleşmesi 3 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye uzadı.
1ha
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