Kayserispor, Ethem Balcı’nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı

Futbola Erciyesspor’da başlayan daha sonra Kayserispor alt yapısından devam eden futbolcu ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Ethem’in sözleşmesini 3 sene uzatıldığını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcularımızdan Ethem Balcı’nın sözleşmesi 3 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye uzadı.