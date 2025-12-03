Kayserispor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

  • Haberler
Kayserispor'da Cumartesi günü oynanacak Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı.

Süper Ligin 14’üncü haftasında Rizespor’u mağlup eden Kayserispor’da futbolcular ara vermeden Türkiye Kupası 4’üncü tur maçı hazırlıklarına başlamıştı. Dün Ankara Keçiörengücü ile oynanan Türkiye Kupası maçının ardından sarı kırmızılılar ara vermeden Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Radomir Djalovic idaresinde öğle saatlerinde gerçekleşen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Haber Merkezi

