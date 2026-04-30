Kayserispor - Eyüpspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek
Kayserispor - Eyüpspor arasında pazar günü oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 32’nci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Kayserispor’un pazar günü Eyüpspor’u konuk edeceği müsabakayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Murat Şener yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Melih Aldemir görevlendirildi.