  • Kayserispor – Eyüpspor maçının biletleri de 38 liradan satışa sunuldu

Kayserispor'un sezonun 32'nci haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın biletleri de 38'er TL'den satışa sunuldu.

Kayserispor, sezonun 32’nci haftasında evinde Eyüpspor’u konuk edecek. 3 Mayıs Pazar günü oynanacak olan maç biletleri satış çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Omuz omuza, son düdüğe kadar mücadelemiz devam ediyor! Haydi Kayseri; Pazar günü boş koltuk bırakmıyoruz.  Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 32’nci haftasında 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de Eyüpspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri saat 11.00'de Passo tarafından satışa sunulacak” ifadelerine yer verildi. Bilet fiyatları Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi 38 TL’den satışa sunuldu.

Bilet fiyatları şu şekilde;
Batı Balkon: 38 TL,
Batı Üst: 38 TL,
Batı Alt: 38 TL,
Doğu Alt: 38 TL,
Doğu Üst: 38 TL,
Kuzey Üst: 38 TL,
Güney Alt: 38 TL,
Güney Üst: 38 TL,
Misafir Tribünü: 49 TL

Haber Merkezi

