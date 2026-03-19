Kayserispor-Fatih Karagümrük: 1-0

Süper Lig ekibi Kayserispor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

Kayserispor-Fatih Karagümrük: 1-0

Süper Lig'in 27'nci haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

KAYSERİSPOR: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan (Dk. 75 Katongo), Bennasser (Dk. 80 Görkem), Furkan (Dk. 45 Onugkha), Benes, Mendes (Dk. 56 Makarov), Cardoso, Chalov
FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic (Dk. 77 Çağtay) , Kranevitter, Bartuğ, Barış (Dk.61 Babicka), Berkay (Dk. 77 Kone), Serginho (Dk. 77 Traore), Tiago (Dk. 67 Johnson)
KIRMIZI KART: Dk. 37 Kranevitter (Fatih Karagümrük)
GOL: Dk. 66 Onugkha (Kayserispor)

Kayserispor, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. 
(RHA)
 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!