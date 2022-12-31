Kayserispor Fatih Karagümrük hazırlıklarına başladı
Süper Ligin 17'nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarına başladı.
- 31.12.2022 06:34
- Güncelleme: 31.12.2022 06:34
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Hafta içi deplasmanda Alanyaspor’a mağlup olan Kayserispor ligin 17’nci haftasında evinde konuk edeceği Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon çalışması ve çift kale maç yaptı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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