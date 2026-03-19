Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından

(RHA)- Süper Lig ekibi Kayserispor ile Fatih Karagümrük maçının ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.



Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Kayserispor'u tebrik ediyorum. Kırmızı kart inanılmaz bir hata oldu. Bırakmayacağız sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe ise, "Maçın ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Biz Karagümrük takımından biraz daha duygularını kontrol edebilen taraf olarak bekliyorduk. Tabii ki kırmızı kart biraz etkiledi. Ama biz ilk yarıda maçı istediğimiz gibi şömine ettik. Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik. İkinci yarıda da buna devam ettik. Ancak 1-0'dan fazlasını yakalayamadık. Özellikle milli ara boyunca çalışacağımız konu bu olacak. Ama oyuncularımız bugün sahada nasıl olması gerektiğiyle ilgili beklentilerimizi karşıladı. Bundan sonrası daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

