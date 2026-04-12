Kayserispor - Fenerbahçe 0-4
Kayserispor, Süper Lig'in 29.haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
Dk. 7: Fenerbahçe'de Kante rakip yarı sahada topu kazanıp atağı başlattı, Nene'ye aktardı. Nene ceza sahasının sağ tarafından rakibinden şık sıyrıldı, yerden geriye çevirdi, penaltı noktasının gerisinden Guendouzi'nin plasesi üstten dışarı gitti.
Dk. 16: Furkan'ın pasında topla buluşan Katongo uzaktan kaleyi düşündü, sağ ayakla köşeye vurdu, Ederson uçtu ve topu kornere çelmeyi başardı.
Dk. 45+1: Kerem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahasında kafalardan sekti, yay üzerinden güzel bir vuruş yapan Kante topu ağlara gönderdi. 0-1
Dk. 60: Brown'ın ceza yayına doğru pasında Talisca düzgün bir vuruşla toplu ağlara gönderdi. 0-2
Dk. 62: Ceza sahasındaki topu kontrol etmek isteyen Brenet'in hatasını iyi değerlendiren Nene sol ayağıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
Dk.87: Kerem'in ortasında bomboş bir kafa vuruşu yapan Talisca topu ağlarla buluşturdu. 0-4
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Anıl Usta, Samet Çiçek.
KAYSERİSPOR: Bilal, Katongo ( Dk.64 Katongo ), Semih, Denswill, Brenet, Dorukhan (Dk.64 Benes), Bennaser ( Dk.64 Görkem), Makarov (Dk. 46 Ramazan), Furkan, Cardoso, Chalov (Dk.82 Onugkha)
FENERBAHÇE: Ederson, Samedo (Dk.68 Mert) Skriniar, Oosterwolde ( Dk.46 Çağlar), Brown, Kante (Dk.75 Fred), Guendouzi, Nene (Dk.71 Oğuz), Talisca, Kerem, Cherif (Dk.68 Musaba)
Goller: 45+1 Kante, Dk.60 ve Dk.87 Talisca, Dk.62 Nene
SARI KART: Makarov, Bennaser, Görkem( Kayserispor) Oosterwolde, Ederson, Fred (Fenerbahçe)