Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarına bugün başlayacak
Ligin 28’nci haftasında Kasımpaşa’ya mağlup olan Kayserispor, dün izin yaptı. Sarı kırmızılılar 1 günlük iznin ardından bugün Fenerbahçe hazırlıklarına başlayacak. Haftayı 23 puanla 16’ncı sırada tamamlayan Kayseri ekibinin öğle saatlerinde yapacağı idmanın kondisyon çalışması şeklinde geçmesi bekleniyor. Kayserispor – Fenerbahçe maçı 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.