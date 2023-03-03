Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

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  • 03.03.2023 18:07
  • Güncelleme: 03.03.2023 18:19
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Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın Fenerbahçe ile 3 puan mücadelesi verecek olan Yukatel Kayserispor, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Yapılan son antrenmanda oyuncuların keyifli ve neşeli olması gözlerden kaçmadı. Ligde 3 maçtır kaybetmeyen Yukatel Kayserispor, güçlü rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Yarın Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe maçı saat 19.00’da başlayacak ve maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

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İHA

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