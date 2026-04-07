Kayserispor - Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı

Kayserispor, Süper Ligin 29’uncu haftasında Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak. Cumartesi günü oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Kayserispor’dan yapılan açıklamada, “Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de Fenerbahçe ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından saat 11.00'de satışa çıkıyor! Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 24 saat dahil tüm ev sahibi ve misafir takım biletleri ile 2025/2026 Sezonu Kayserispor kombineleri transfere kapalı olacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır. Maça gidemeyecek taraftarlar, kombinelerini Kayserispor Kulübü'ne devir edebilir. Kayserispor Kulübü biletleri, Fenerbahçe logolu Passo taraftar kartları hariç tüm Passo Taraftar kartları ile satın alabilecektir. Fenerbahçe logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir. Fenerbahçe misafir tribün biletleri daha sonra satışa sunulacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;

Batı Balkon: 6 Bin 38 TL,

Batı Alt: 5 Bin 538 TL,

Batı Üst: 5 Bin 38 TL,

Doğu Alt: 4 Bin 538 TL,

Doğu Üst: 4 Bin 38 TL,

Kuzey Üst: 3 Bin 38 TL,

Misafir Tribünü: 3 Bin 838 TL.