Kayserispor – Fenerbahçe maçı 4 Mart’ta oynanacak

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkez üssü olan ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem nedeniyle ara verilen Süper Lig 3 Mart tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Kayserispor’un Fenerbahçe ile oynayacağı müsabaka 4 Mart Cumartesi günü oynanacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan müsabaka saat 19.00’da başlayacak.

Kayserispor’un 25’inci hafta Antalyaspor ile oynayacağı müsabaka ise 11 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Kayserispor’un ligin 26’ncı haftasında Hatayspor ile oynayacağı müsabaka ise Hatay ekibinin ligden çekilmesi nedeniyle oynanmayacak.