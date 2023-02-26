Kayserispor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'de 4 Mart Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler, Passolig tarafından yarın satışa sunulacak.

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  • 26.02.2023 15:29
  • Güncelleme: 26.02.2023 17:23
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Kayserispor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de 4 Mart Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler, Passolig tarafından yarın satışa sunulacak.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübü tarafından belirlenen biletler, 250 TL ile 750 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkacak. Misafir taraftar bilet fiyatı ise 325 TL olarak belirlendi. Passolig gişelerinde ve internet üzerinden satışa çıkacak olan bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Balkon Tribün bileti: 750 TL

Batı Alt Tribün bileti: 600 TL

Batı Üst Tribün bileti: 500 TL

Doğu Alt Tribün bileti: 350 TL

Doğu Üst Tribün bileti: 300 TL

Kuzey Üst Tribün bileti: 250 TL

Güney Alt Tribün bileti: 250 TL

Misafir Tribün bileti: 325 TL

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İHA

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