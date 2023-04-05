Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Türkiye Kupası Çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşen Kayserispor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
- 05.04.2023 19:32
- Güncelleme: 05.04.2023 19:32
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Türkiye Kupası’nde Çeyrek Finale yükselen Kayserispor, Fenerbahçe ile eşleşmişti. Hafta sonu deplasmanda Trabzonspor’u mağlup eden Kayserispor, ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılılar antrenmanlarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında tek maç usulü oynanacak olan karşılaşma yarın (perşembe) İstanbul’da oynanacak. Saat 20.30’da başlayacak olan karşılaşmayı kazanan takım yarı finale yükselecek.
1ha
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