  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor, Fenerbahçe maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor, Fenerbahçe maçı sonrası 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'saha olayları', 'usulsüz seyirci alınması' ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk müşavirliği tarafından Süper Ligin 29’ncu haftasında oynanan maçların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkler açıklandı. Kayserispor, Fenerbahçe’yi ağırladığı müsabaka sonrası 4 maddeden PFDK’ya sevk edildi. Kayserispor’un PFDK’ya sevki; “Kayserispor Kulübü’nün 11.04.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Fenerbahçe Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” şeklinde açıklandı.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!