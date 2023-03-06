Kayserispor, Fenerbahçe maçında depremzede çocukları ağırladı
Kayserispor, Süper Ligin 24'üncü haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe maçında depremzede çocukları da misafir etti.
- 06.03.2023 19:45
- Güncelleme: 06.03.2023 19:45
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Kayserispor, Süper Ligin 24’üncü haftasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı kırmızılı kulübün takım otobüsü müsabakadan önce Kahramanmaraş’a gitti. Kahramanmaraş’ta belirlenen depremzede çocuklar Kayseri’ye getirildi.
Kayserispor eşofmanı giyen çocuklar maç öncesi seremoniye çıktılar. Kayserisporlu ve Fenerbahçeli futbolcular ile hakemler eşliğinde sahaya çıkan depremzede çocuklar daha sonra maçı tribünden izlediler.
1ha
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