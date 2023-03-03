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Kayserispor - Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarları tribüne alınmayacak. Kayseri 2.Bölge İdare Mahkemesi, Yürütmeyi Durdurma Kararı'nı bozdu.
Kayserispor - Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarları tribüne alınmayacak. Kayseri 2.Bölge İdare Mahkemesi, Yürütmeyi Durdurma Kararı'nı bozdu.
- 03.03.2023 13:04
- Güncelleme: 03.03.2023 13:39
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayserispor - Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarları tribüne alınmayacak. Kayseri 2.Bölge İdare Mahkemesi, Yürütmeyi Durdurma Kararı’nı bozdu.
İHA
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