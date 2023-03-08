Kayserispor - Fenerbahçe maçını 12 bin 370 taraftar izledi

Süper Lig’in 24. haftasında Kayseri’de oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçını 12 bin 370 biletli seyirci izledi.

Süper Lig’in 24. haftasında Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçını tribünde yerini alıp izleyen taraftar sayısı belli oldu. Kayserispor Kulübü yetkililerinden alınan bilgilere göre, Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona eren müsabakayı 12 bin 370 biletli seyirci izledi.

Kayseri’de bu sezon oynanan müsabakalarda en çok biletli seyircinin geldiği maç 10. haftadaki Kayserispor - Galatasaray müsabakası oldu. Galatasaray maçını da 126 bin 758 biletli seyirci izlemişti.