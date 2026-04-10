Kayserispor – Fenerbahçe maçını Ali Yılmaz yönetecek
Süper Ligin 29'uncu haftasında oynanacak olan Kayserispor – Fenerbahçe maçını hakem Ali Yılmaz yönetecek.
TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 29’uncu haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Kayserispor’un evinde Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçta Gaziantep bölgesi hakemi Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Fatih Tokail görevlendirildi. 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak.