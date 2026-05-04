Kayserispor fırsatı değerlendiremedi

Kayserispor, dün evinde konuk ettiği Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak ligde kalma adına önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Sezonun ilk haftalarından itibaren alt sıralarda yer bulan Kayserispor, Süper Lig’de kalma adına çıktığı kritik maçlarda puan kaybetmeye devam ediyor. Küme düşme potasındaki Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşısında galip gelemeyen Gaziantep FK maçını da kaybeden Kayserispor dün kritik maçta Eyüpspor engelini de aşamadı. Kazanması halinde küme düşme potasından çıkma fırsatı yakalayan Kayserispor, Eyüpspor karşısında geriye düştüğü maçta Tuci ile beraberliği yakalayarak maçtan 1 puanla ayrıldı. Matematiksel olarak ligde kalma umudu devam eden Kayserispor’da futbolcuların sergilediği mücadele vasatı aşamadı.

Haber Merkezi

