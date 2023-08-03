Kayserispor Futbol Akademisi seçmeleri yapılacak
Kayserispor'dan yapılan yazılı açıklamada futbol akademisi için seçme yapılacağı açıklandı.
- 03.08.2023 20:11
- Güncelleme: 03.08.2023 20:11
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Kayserispor Futbol Akdedemisi seçmeleri yapılacağı belirtildi. U19, U17 - U16 ve U15-U14 yaş grubunda mücadele etmek üzere 2005 - 2010 doğumlular katılabilecek.
Başvuru için gereken evrakların 8 Ağustos Salı saat 17.00’ye kadar Kayserispor Kadir Has Tesisleri güvenlik birimine yada
Kayseri dışından evrak göndermek isteyenlerin [email protected] mail adresine evraklarını iletmeleri talep edildi. Kulüpten istenen evraklar şunlar; Kimlik fotokopisi, sağlık raporu ve banka dekontu.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN