Kayserispor Futbol Akademisi seçmeleri yapılacak

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Kayserispor Futbol Akdedemisi seçmeleri yapılacağı belirtildi. U19, U17 - U16 ve U15-U14 yaş grubunda mücadele etmek üzere 2005 - 2010 doğumlular katılabilecek.

Başvuru için gereken evrakların 8 Ağustos Salı saat 17.00’ye kadar Kayserispor Kadir Has Tesisleri güvenlik birimine yada

Kayseri dışından evrak göndermek isteyenlerin [email protected] mail adresine evraklarını iletmeleri talep edildi. Kulüpten istenen evraklar şunlar; Kimlik fotokopisi, sağlık raporu ve banka dekontu.