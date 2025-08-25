Kayserispor - Galatasaray: 0-4

Sezonun ilk haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı ertelenen Kayserispor, bugün evinde Galatasaray’ı konuk etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Dk. 36 GOL… Eren attı, Galatasaray öne geçti... Kaleci Günay'ın oyuna soktuğu top ile başlayan Galatasaray kontratağında kendi yarı alanında aldığı topu süratle rakip yarı alana taşıyan Yunus ceza sahası yayına kadar gelip, ceza sahasının sağ çaprazında olan Sane'ye pasını verdi. Sane kendisine doğru gelen topa sol ayağının içiyle vuruşunu yaparak sol köşeyi düşündü. Sağına uzanan Bilal yaptığı kurtarışla Sane'ye gol şansı tanımadı. Bilal'in yaptığı kurtarıştan sonra ceza alanının sol çaprazına doğru açılan topa hareketlenen Eren müsait pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

Dk. 46 GOL... Galatasaray ikinci yarıya golle başladı... Konuk ekipte Sallai'nin sağ kanattan kullandığı hızlı taç atışında topla buluşan Sane, sol ayağıyla kale alanının önüne doğru ortasını yaptı. Ters kanattan gelen Eren'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 0-2

Dk. 86 GOL... Osimhen attı, Galatasaray farkı 3'e çıkardı... Konuk ekipte Osimhen'in pasını rakip yarı alanın ortalarında kontrol eden Icardi, ceza alanının soluna doğru koşu yapan Zaniolo'ya çok iyi bir pas gönderdi. Topu kontrol edip son çizgiye inen Zaniolo, kale alanı içine doğru yerden pasını çıkararak Osimhen'i gördü. Osimhen yakın mesafeden yaptığı dokunuşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0

Dk. 90+3 GOL... Sane attı, Galatasaray farkı 4'e çıkardı... Kullanılan taç atışından sonra Berkan'dan pası alan Sane merkeze doğru ilerleyip ceza sahası yayının yaklaşık 3-4 metre gerisinden sol ayağının üstüyle yerden vuruşunu yaptı. Sol alt köşeye doğru giden top, Bilal'in bakışları arasında ağlarla buluştu: 0-4

MAÇIN KİMLİĞİ:

STAD: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

HAKEMLER: Alper Akarsu, D. Caner Özaral, Mehmet Kısal, Fatih Tokail

GALATASARAY: Günay Güvenç, D. Sanchez, R. Sallai(Dk. 78 Metehan Baltacı), Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, G. Sara(Dk. 72 M. Icardi), L. Torreira(Dk. 85 Berkan Kutlu), I. Jakobs(Dk. 72 Kaan Ayhan), L. Sane, Yunus Akgün(Dk. 79 N. Zaniolo), V. Osimhen

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, S. Denswil, Gökhan Sazdağı, G. Jung, Miguel Cardoso, L. Benes(Dk. 69 A. Karimi), J. Mendes, L. Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 60 Y. Ackah), Ramazan Civelek(Dk. 69 C. Mane), A. Opoku (Dk. 60 I. Tuci)

GOLLER: Dk.36 Eren Elmalı (Galatasaray), Dk.46 Eren Elmalı (Galatasaray), Dk. 86 V. Osimhen (Galatasaray), 90+3 L. Sane (Galatasaray),

SARI KARTLAR: G. Sara (Galatasaray), M. Cardoso (Kayserispor), Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Günay Güvenç (Galatasaray)