Kayserispor - Galatasaray maç biletleri yarın satışa çıkıyor

 Kayserispor'un ligin ilk haftasında sahasında konuk edeceği Galatasaray maçının biletleri yarın satışa çıkacak. Cumartesi günü oynanacak olan müsabakanın başlama saati 21.45 olarak açıklandı.

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  • 06.08.2023 20:33
  • Güncelleme: 06.08.2023 20:33
Kayserispor - Galatasaray maç biletleri yarın satışa çıkıyor

Kayserispor, 2023-2024 sezonu ilk haftasında Galatasaray’ı konuk edecek. Bu müsabakanın biletleri yarın saat 11.00’de satışa çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor’umuzun Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu 1. haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Galatasaray ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00'de Passolig tarafından satışa sunulacak" ifadelerine yer verildi. 
Açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde: 
Batı Balkon bin 500 TL, 
Batı Alt bin 250 TL,
Batı Üst bin TL,
Doğu Alt: 900 TL, 
Doğu Üst: 750 TL, 
Kuzey Üst ve Güney Alt: 650 TL,
Misafir Tribün: 845 TL.

1ha

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