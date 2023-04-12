Kayserispor Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
- 12.04.2023 18:11
- Güncelleme: 12.04.2023 18:11
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Süper ligin 28’nci haftasında Ümraniyespor’u mağlup eden Kayserispor ara vermeden Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon çalışması yaptı. Dünkü maça ilk 11’de çıkan futbolcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.
1ha
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