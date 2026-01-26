Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün başlayacak
Kayserispor, Süper Ligin 20'nci haftasında Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile başlayacak.
Süper Lig’de son çıktığı 5 maçtır galip gelemeyen Kayserispor, Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Başakşehir maçının ardından izin yapan sarı kırmızılı futbolcular bugün kulüp tesislerinde bir araya gelerek Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacak. Pazar günü 2 renktaşın karşılaşacağı müsabaka saat 20.00’de başlayacak.