Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün başlayacak

Kayserispor, Süper Ligin 20'nci haftasında Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile başlayacak.

Süper Lig’de son çıktığı 5 maçtır galip gelemeyen Kayserispor, Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Başakşehir maçının ardından izin yapan sarı kırmızılı futbolcular bugün kulüp tesislerinde bir araya gelerek Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacak. Pazar günü 2 renktaşın karşılaşacağı müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

