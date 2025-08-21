  • Haberler
Kayserispor'un Süper Ligin 3'üncü haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı müsabakayı Alper Akarsu yönetecek.

Kayserispor – Galatasaray maçını Alper Akarsu yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Ligin 3’üncü haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Pazar günü Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Kısal yapacak.  Maçın 4’üncü hakemi olarak ise Fatih Tokail görevlendirildi. 24 Ağustos Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat saat 21.30’da başlayacak. Akarsu Kayserispor’un son olarak İstanbul’da Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldığı maçta dördüncü hakem olarak görev yaptı. 
Süper Ligin 3’üncü hafta maç programı ve müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Fatih Karagümrük – Göztepe: Batuhan Kolak,
Gaziantep FK – Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan, 
Fenerbahçe - Kocaelispor: Mehmet Türkmen,
Trabzonspor – Antalyaspor: Ali Yılmaz
Kayserispor  - Galatasaray: Alper Akarsu
Eyüpspor – Alanyaspor: Arda Kardeşler.

