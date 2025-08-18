Kayserispor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Kayserispor sezonun 3’ncü haftasında evinde Galatasaray’ı konuk edecek. 24 Ağustos Pazar günü oynanacak olan maç bilet fiyatları belli oldu. Kulüpten bilet fiyatları ile ilgili yapılan açıklamada, “Kayserisporumuzun Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Galatasaray ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından satışa sunulmuştur” denildi.



GEÇEN SEZONDAN CEZASI OLANLARA UYARI

Kulüpten yapılan açıklamanın devamında, “PFDK'nın almış olduğu karar gereği; Bodrum FK karşılaşmasında KUZEY ALT C-D-E BLOKTA yer alan taraftarlarımızın Galatasaray maçına girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün almış olduğu karar gereği, PFDK kararı ile ceza alan bloklarda bulunan kombine sahiplerinin koltukları bu maç için satışa açılacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 24 saat dahil tüm biletler ve 2025/2026 sezonu Kayserispor kombineleri transfere kapalı olacaktır. Maça gidemeyecek taraftarlar, kombinelerini Kayserispor kulübüne devir edebilir. Devir edilen kombinenin Kayserispor kulübü tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin %10'u parapuan olarak Passo hesabınıza aktarılacaktır. Biriken parapuanlar bir sonraki sezon kombine yenilenmesinde indirim avantajı sağlayacaktır. Ev sahibi takım biletleri, Galatasaray logolu Passolig kartlar hariç tüm Passolig kartları ile satın alınabilir. Galatasaray logolu kartlar sadece misafir takım tribününden bilet satın alabilecektir. Galatasaray misafir tribün biletleri daha sonra satışa sunulacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bilet fiyatları 6 Bin 38 TL ile 3 Bin 838 TL arası olarak belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde;

Batı Balkon: 6 Bin 38 TL,

Batı Üst: 5 Bin 38 TL,

Batı Alt: 5 Bin 538 TL,

Doğu Alt: 4 Bin 538 TL,

Doğu Üst: 4 Bin 38 TL,

Kuzey Üst: 3 Bin 38 TL,

Güney Alt: 3 Bin 38 TL,

Güney Üst: 3 Bin 38 TL,

Misafir Tribünü: 3 Bin 838 TL