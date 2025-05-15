Kayserispor, Galatasaray mesaisi bugün başlıyor
Kayserispor, pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.
Süper Lig’de 44 puanla 11’inci sırada yer alan Kayserispor’da, Antalyaspor maçı sonrası futbolculara verilen 2 günlük izin bitti. Sarı kırmızılı futbolcular bugün Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacak. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanın ısınma ve kondisyon çalışması şeklinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Galatasaray- Kayserispor maçı Pazar günü oynanacak. Müsabaka saat 19.00’da başlayacak.