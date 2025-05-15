  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor, Galatasaray mesaisi bugün başlıyor

Kayserispor, Galatasaray mesaisi bugün başlıyor

Kayserispor, pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.

Kayserispor, Galatasaray mesaisi bugün başlıyor

Süper Lig’de 44 puanla 11’inci sırada yer alan Kayserispor’da, Antalyaspor maçı sonrası futbolculara verilen 2 günlük izin bitti. Sarı kırmızılı futbolcular bugün Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacak. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanın ısınma ve kondisyon çalışması şeklinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Galatasaray- Kayserispor maçı Pazar günü oynanacak. Müsabaka saat 19.00’da başlayacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milli kart ile her pazartesi 1 kez ücretsiz biniş
Milli kart ile her pazartesi 1 kez ücretsiz biniş
Galatasaray - Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek
Galatasaray - Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek
Ters yönde ilerleyen sürücüye para cezası
Ters yönde ilerleyen sürücüye para cezası
Başkan Büyükkılıç: 'Sel üzerinden şov ya da siyaset yapmaya gerek yok'
Başkan Büyükkılıç: “Sel üzerinden şov ya da siyaset yapmaya gerek yok”
Büyükkılıç: '1 milyar liralık RES projesi ile yılda 250 milyon TL kazanım sağlanacak'
Büyükkılıç: “1 milyar liralık RES projesi ile yılda 250 milyon TL kazanım sağlanacak”
Yazar Osman Gerçek, öğrencilere Kayseri'nin Tarihini anlattı
Yazar Osman Gerçek, öğrencilere Kayseri'nin Tarihini anlattı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!