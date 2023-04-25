Kayserispor galibiyet hasretini 3 maça çıkardı

Ümraniyespor’u evinde mağlup ettikten sonra, İstanbul’da Galatasaray’a mağlup olup sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Kayserispor 31’inci hafta maçında Adana Demirspor’a misafir oldu. Skoru 2 kez dengeleyen Kayserispor, maçı 5-3’lik skorla kaybederek üst üste üçüncü maçında da galip gelemedi. Galibiyet hasretini 3 maça çıkartan Kayseri takımı sezonun 32’inci haftasını Gaziantep FK ligden çekildiği için maç yapmadan geçirecek Hükmen galip sayılacak olan Kayserispor 7 Mayıs tarihinde Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.