Kayserispor - Gaziantep FK: 0-3

Kayserispor bugün Gaziantep FK’yı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı karşı takımın attığı 2 gol ile sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında ise konuk takım attığı 1 gol ile farkı 3’e çıkardı. Kayserispor-Gaziantep FK mücadelesi sarı kırmızılıların mağlubiyeti ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL… Maçın 39’uncu dakikasında Maxim attı, Gaziantep FK öne geçti… Penaltı noktasında topun başına geçen Maxim sağ ayağının içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

GOL… Maçın 45’nci dakikasında Bayo attı, Gaziantep farkı ikiye çıkardı… Gaziantep FK’nın orta alandan geliştirdiği atakta Camara savunma arkasına pasını gönderdi, topu kontrol eden Bayo ceza sahası önüne koşusundan sonra sağ ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

GOL… Maçın 64’üncü dakikasında Bayo duble yaptı, Gaziantep FK farkı üçe çıkardı…Gaziantep FK’nın sol kanattan geliştirdiği atakta Camara ceza sahası önüne ara pasını gönderdi, topu kontrol eden Bayo ceza sahası içine koşusundan sonra sağ ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Hakan Yemişken, Kerem İlitangil

KAYSERİSPOR: Onurcan - Ramazan, Bennasser (Dk. 67 Mehmet Eray Özbek), Denswil, Carole, Furkan (Dk. 76 Nurettin), Apoku (Dk.59 Mane) Mendes (Dk.59 Tuci), Benes, Cardoso, Onugkha

GAZİANTEP FK: Zafer- Kozlowski (Dk. 81 Boateng), Rodrigues (Dk. 81 Nizet), Camara, Ogün, Perez (Dk.76 Sorezcu), Semih, Tayyip, Arda, Maxim (Dk. 69 N’Diaye), Bayo (Dk.76 Yusuf)

GOLLER: Dk. 39 Maxim ve Dk. 45 - Dk. 64 Bayo, (Gaziantep FK)

SARI KART: Opoku (Kayserispor) Arda (Gaziantep FK)