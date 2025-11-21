  • Haberler
  • Kayserispor, Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor'da yarın oynanacak Gaziantep FK maçının hazırlıkları bugün yapılan idmanın ardından sona erdi.

Kayserispor yarın ligin 13’üncü haftasının açılış maçında Gaziantep FK’yı konuk edecek. Sarı kırmızılılar bugün yapılan ter idmanıyla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Radomir Djalovic idaresinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yarın Kayserispor ile Gaziantep oynanacak müsabaka saat 14.30’da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Haber Merkezi

