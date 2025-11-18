  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor - Gaziantep FK maç bileti satışa çıktı

Kayserispor - Gaziantep FK maç bileti satışa çıktı

Kayserispor'un cumartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

Kayserispor - Gaziantep FK maç bileti satışa çıktı

Kayserispor, Süper Ligin 13’üncü haftasında sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Bu maçın biletleri 18 Kasım saat 11.00 itibariyle satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Haydi Kayseri Maça! Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Gaziantep FK ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından bugün saat 11.00'de satışa sunulacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince misafir takım seyircisi maça alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içersinde Gaziantep FK logolu kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır” ifadelerine yer verildi.

Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: 
Batı Balkon 638 TL,
Batı Alt: 538 TL,
Batı Üst: 438 TL,
Doğu Alt: 338 TL, 
Doğu Üst: 238 TL,
Kuzey Üst 138 TL.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'daki Miniklerle Buluştu
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'daki Miniklerle Buluştu
Develi'de 'Yerim Ayrı' Uygulaması Başlıyor
Develi'de 'Yerim Ayrı' Uygulaması Başlıyor
Melikgazi'de İki Yeni Sosyal Tesis
Melikgazi’de İki Yeni Sosyal Tesis
Talas'ta Özel Eğitim İçin Yeni Bir Okul Açılıyor
Talas'ta Özel Eğitim İçin Yeni Bir Okul Açılıyor
Kayseri'de Sokak Kedilerine Özel Bakım: Kedi Bakım Evi Faaliyette
Kayseri'de Sokak Kedilerine Özel Bakım: Kedi Bakım Evi Faaliyette
Tomarza'da 5 Milyon TL'lik Kano Alanı Projesi Tamamlanmak Üzere
Tomarza'da 5 Milyon TL'lik Kano Alanı Projesi Tamamlanmak Üzere
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!