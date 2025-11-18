Kayserispor - Gaziantep FK maç bileti satışa çıktı
Kayserispor'un cumartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.
Kayserispor, Süper Ligin 13’üncü haftasında sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Bu maçın biletleri 18 Kasım saat 11.00 itibariyle satışa çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Haydi Kayseri Maça! Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Gaziantep FK ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından bugün saat 11.00'de satışa sunulacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince misafir takım seyircisi maça alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içersinde Gaziantep FK logolu kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır” ifadelerine yer verildi.
Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:
Batı Balkon 638 TL,
Batı Alt: 538 TL,
Batı Üst: 438 TL,
Doğu Alt: 338 TL,
Doğu Üst: 238 TL,
Kuzey Üst 138 TL.