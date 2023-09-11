Kayserispor - Gaziantep FK maç biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Gaziantep FK maçının bilet fiyatları belli oldu.

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  • 11.09.2023 13:43
  • Güncelleme: 11.09.2023 16:01
Kayserispor - Gaziantep FK maç biletleri satışa çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Gaziantep FK maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig’in 5. haftasında Kayseri’de oynanacak Kayserispor - Gaziantep FK maçının bilet fiyatları belli oldu. 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 17.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Kayserispor - Gaziantep FK maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

Batı Balkon bilet fiyatı: 500 TL

Batı Alt tribün bilet fiyatı: 400 TL

Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 250 TL

Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 200 TL

Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 100 TL

Güney Alt tribün bilet fiyatı: 100 TL

Misafir tribün bilet fiyatı: 130 TL

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İHA

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