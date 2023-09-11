Kayserispor - Gaziantep FK maç biletleri satışa çıktı

Kayserispor Süper Ligin 5’nci haftasında Gaziantep FK’yı konuk edecek. Bu müsabakanın biletleri satışa çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor’umuzun Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Gaziantep FK ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunuldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Balkon 500 TL,

Batı Alt 400 TL,

Doğu Alt: 250 TL,

Doğu Üst: 200 TL,

Kuzey Üst ve Güney Alt: 100 TL,

Misafir Tribün: 130 TL.