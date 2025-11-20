Kayserispor-Gaziantep FK maçını Mehmet Türkmen yönetecek

  • Haberler
Süper Ligin 13'üncü haftasında oynanacak olan Kayserispor – Gaziantep FK maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 13’üncü haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Kayserispor’un cumartesi günü Gaziantep FK’yı konuk edeceği müsabakayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Kerem İlitangil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Fevzi Erdem Akbaş görevlendirildi.

Haber Merkezi

