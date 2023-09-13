Kayserispor - Gaziantep FK maçını Ümit Öztürk yönetecek

Süper Lig’in 5. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Denizli bölgesinden Hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig’in 5. haftasında Kayseri’de Kayserispor ile Gaziantep FK takımları karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Kayserispor - Gaziantep FK Ümit Öztürk atandı. Öztürk’ün yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Şeker oldu. 16 Eylül 2023 Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak Kayserispor ile Gaziantep FK maçı saat 17.00’de başlayacak. Ümit Öztürk bu sezon Kayserispor’un ilk maçını yönetecek.