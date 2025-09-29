Kayserispor - Gençlerbirliği: 1-1
Kayserispor, Süper Ligin 7'inci haftasında bugün evinde konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Kayserispor bugün Süper Ligin 7’inci haftasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Gençlerbirliği maçın ilk yarısında 26’ıncı dakikada Oğulcan’ın attığı gol ile öne geçti. Kayserispor ikinci yarıda Tuci’nin attığı gol ile beraberliği yakaladı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
GOL! Maçın 26. dakikasında Oğulcan attı, Gençlerbirliği öne geçti. Gençlerbirliği'nde kaleci Erhan'ın attığı uzun topu Niang kafayla sağ çaprazdaki Oğulcan'a indirdi. Oğulcan'ın ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
GOL! Maçın 90+1’inci dakikasında Tuci attı, Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Opoku'nun yaptığı ortada Talha'nın kafasına da değen meşin yuvarlak arka direkteki Tuci'ye kadar geldi. Tuci, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
MAÇIN KİMLİĞİ:
STAD: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
HAKEMLER: Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu, Volkan Bayarslan, Anıl Usta
KAYSERİSPOR: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Abdulsamet(Dk. 60 Nurettin), Opuku, Furkan(Dk. 92 Eray), Dorukan(Dk. 60 Tuci), Benes, Cardoso, Onugkha, Nurettin (Dk. 82 Talha)
GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Göktan(Dk. 66 Sinan), Varesanovic(Dk. 46 Koita), Oğulcan(Dk. 90 Onyekuru), Franco, Bashiru, Niang(Dk. 83 Zuzek)
GOLLER: Dk. 90+1 Tuci (Kayserispor) Dk. 26 Oğulcan (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Abdulsamet, Markus Gisdol, Bilal, Denswill, Carole (Kayserispor)
Thalisson, Goutas, Niang, (Gençlerbirliği)
KIRMIZI KARTLAR: Koita, Tongya (Gençlerbirliği)