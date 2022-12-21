Kayserispor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı
Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
- 21.12.2022 21:00
- Güncelleme: 21.12.2022 21:00
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Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kamp yapan sarı kırmızılılar Kayseri’ye geldikten sonra Gençlerbirliği maçına hazırlanan sarı kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Yarın RHG Enertürk stadyumunda oynanacak olan maç saat 13.00’de başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna kalacak.
1ha
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