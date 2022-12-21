Kayserispor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

PAYLAŞ
  • 21.12.2022 21:00
  • Güncelleme: 21.12.2022 21:00
  • 46
Kayserispor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kamp yapan sarı kırmızılılar Kayseri’ye geldikten sonra Gençlerbirliği maçına hazırlanan sarı kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Yarın RHG Enertürk stadyumunda oynanacak olan maç saat 13.00’de başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna kalacak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Evinde oturup tapusunu alamayan mağdurlar var'

“Evinde oturup tapusunu alamayan mağdurlar var”

'Bootcamp Erciyes' başvuruları başladı

‘Bootcamp Erciyes’ başvuruları başladı

Ocak ayında, elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak

Ocak ayında, elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak

Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'radar kilidi' tepkisi

Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'radar kilidi' tepkisi

Hadsizlere Suç Duyurusu

Hadsizlere Suç Duyurusu

Kayserispor'un A takımı belli oldu

Kayserispor'un A takımı belli oldu

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Bünyan'da kapalı pazar yeri tartışması

Bünyan’da kapalı pazar yeri tartışması

DAHA FAZLA
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: 'Biz tüm komşu ülkelerle ilişkilerimizin ve işbirliğimizin gelişimine önem veriyoruz'

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: 'Biz tüm komşu ülkelerle ilişkilerimizin ve işbirliğimizin gelişimine önem veriyoruz'

5 farklı hırsızlık olayının şüphelisi suçunu itiraf etti

5 farklı hırsızlık olayının şüphelisi suçunu itiraf etti

İki kişinin yanarak öldüğü kazaya karışan sanığa 6 yıl 15 gün hapis

İki kişinin yanarak öldüğü kazaya karışan sanığa 6 yıl 15 gün hapis

Savuma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'den Yunanistan'ı uyardı

Savuma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’den Yunanistan’ı uyardı

Bugün, en uzun gece

Bugün, en uzun gece