Kayserispor, Gençlerbirliği ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Kayserispor'un rakibi Gençlerbirliği oldu.

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  • 08.12.2023 15:13
  • Güncelleme: 08.12.2023 18:57
Kayserispor, Gençlerbirliği ile eşleşti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Kayserispor’un rakibi Gençlerbirliği oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşen kura çekimine, Kayserispor Kulübü adına Basın Sözcüsü Samet Koç katıldı. 3. Eleme Turunda Iğdır FK ve 4. Eleme Turunda Vanspor’u saf dışı bırakan Kayserispor 5. Eleme turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile eşleşti.

5. Eleme Turu maçları 9, 10 ve 11 Ocak 2024 tarihlerinde RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak. 32 takım son 16 Turuna yükselme mücadelesi verecek.

İHA

Kayseri Gündem
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