Kayserispor – Gençlerbirliği maç biletleri satışa çıktı

Türkiye Kupası’nda 5’inci Tur’a yükselen Kayserispor, 1’inci Lig takımlarından Gençlerbirliği ile eşleşmişti. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aradan sonra bir araya gelen sarı kırmızılı futbolcular bu maçın hazırlıklarına başlamıştı. Kayserispor’un Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turunda Gençlerbirliği ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunuldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada sadece 3 yerin biletleri satışa sunulduğu kaydedildi. Kayserispor’dan yapılan duyuruda batı bütün bloklar 50, doğu bütün bloklar 30 ve misafir tribünü de 30 lira olarak açıklandı.