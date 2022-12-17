Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı. 

PAYLAŞ
  • 17.12.2022 08:43
  • Güncelleme: 17.12.2022 08:43
  • 74
Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kamp yapan Kayserispor, bugün Gençlerbirliği ile oynayacağı Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılılar 22 Aralık’ta kendi sahasında 1’inci Lig takımlarından Gençlerbirliği ile Türkiye Kupası 5’nci Tur maçına çıkacak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İldem'de bir saat arayla çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

İldem’de bir saat arayla çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı

Polisten 'kuş' grubu araç ve motosiklet denetimi

Polisten 'kuş' grubu araç ve motosiklet denetimi

Anadolu'da tek olan 2 bin 500 yıllık sunak ait olduğu topraklarda

Anadolu'da tek olan 2 bin 500 yıllık sunak ait olduğu topraklarda

Büyükşehir'e 652 milyon TL'lik ek bütçe

Büyükşehir'e 652 milyon TL'lik ek bütçe

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Melikgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Akaryakıt ürünlerinde çifte indirim bekleniyor

Akaryakıt ürünlerinde çifte indirim bekleniyor

DAHA FAZLA
Büyükşehir'in Hospice Projesi'ne 'yılın yenilikçi uygulaması' ödülü

Büyükşehir'in Hospice Projesi'ne 'yılın yenilikçi uygulaması' ödülü

Kayseri'deki terör saldırısının acısı 6. yılında taptaze

Kayseri'deki terör saldırısının acısı 6. yılında taptaze

'Kış depresyonu' uyarısı

'Kış depresyonu' uyarısı

Başkan Çelik: 'Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz'

Başkan Çelik: 'Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz'

Kayseri'nin SMA Hastası minik Melih Eymen için kermes düzenlendi

Kayseri’nin SMA Hastası minik Melih Eymen için kermes düzenlendi