Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı.
- 17.12.2022 08:43
- Güncelleme: 17.12.2022 08:43
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Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kamp yapan Kayserispor, bugün Gençlerbirliği ile oynayacağı Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılılar 22 Aralık’ta kendi sahasında 1’inci Lig takımlarından Gençlerbirliği ile Türkiye Kupası 5’nci Tur maçına çıkacak.
1ha
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