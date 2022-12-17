Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kamp yapan Kayserispor, bugün Gençlerbirliği ile oynayacağı Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılılar 22 Aralık’ta kendi sahasında 1’inci Lig takımlarından Gençlerbirliği ile Türkiye Kupası 5’nci Tur maçına çıkacak.