Kayserispor Genel Kurul Toplantısı ertelendi
Bugün gerçekleştirilmesi gereken Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, önümüzdeki haftaya ertelendi.
- 14.10.2023 11:47
- Güncelleme: 14.10.2023 14:23
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Bugün gerçekleştirilmesi gereken Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, önümüzdeki haftaya ertelendi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un bugün yapılacağı açıklanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılması gereken toplantı, çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 21 Ekim Cumartesi gününe ertelendi. Önümüzdeki haftaya kalan genel kurul, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
Yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulda tüzük değişikliği yapacak.
İHA
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