Kayserispor genel kurulu haftaya ertelendi

Kayserispor'un bugün yapılması beklenen Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'u çoğunluk sağlanamamasından dolayı haftaya ertelendi.

Kayserispor’un bugün yapılması beklenen Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’u çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.
Kayserispor tarafından 31 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul, Kadir Has Kongre ve Spor Salonu içerisinde bulunan Erciyes Salonu’nda yapılacaktı. Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle genel kurul ertelendi.

Seçimli Olağanüstü Genel Kurul 7 Haziran pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

