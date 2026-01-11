  • Haberler
  • Kayserispor gergin biten maçta Çek Cumhuriyeti ekibini yendi

Kayserispor, Antalya'da gerçekleştirdiği hazırlık maçında Çek Cumhuriyeti takımı SK Artis Brno takımı ile karşılaştı. Müsabakada 3-2 Kayserispor'un skorla üstünlüğü bulunurken çıkan gerginlik nedeniyle karşılaşma 62'nci dakikada sona erdirildi.

Kayserispor 2 Ocak tarihinde Antalya’da başladığı devre arası kampının 9’uncu gününde Çek Cumhuriyeti ekibi SK Artis Brno ile hazırlık maçı yaptı. Müsabakada 62’inci dakika oynanırken 2 takım futbolcuları arasında çıkan gerginlik sonucu müsabaka etken bitirildi. Kayserispor hazırlık maçını Mane, Benes ve Onugkha’nın golleri ile 3-2’lık skorla kazandı.

Haber Merkezi

