Kayserispor, Giresunspor hazırlıklarını tamamladı

Hafta içi Başakşehir’i mağlup eden Kayserispor ara vermeden Giresunspor maçı hazırlıklarına başlamıştı. Üç gün tesislerinde yaptığı idmanla bu maça hazırlanan Kayserispor, Karadeniz ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Dün taktik ağırlıklı çalışan darı kırmızılılar bugün teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde kondisyon çalışması yaptı.